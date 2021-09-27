Виктор ЛЕОНЕНКО: «Поведение Луческу — это не по-мужски»

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что нынешний наставник команды Мирча Луческу не по-мужски повел себя после поединка за Суперкубок Украины с донецким «Шахтером». «Горняки» выиграли со счетом 3:0, а Луческу заявил, что «матч можно было и не проводить».

«В первом тайме было по два момента у обеих команд. Я считаю, что матч за Суперкубок не нужен. Особенно летом, когда команды только после сборов. Во втором тайме «Динамо» не было видно. «Шахтер» больше хотел, а «Динамо» после второго пропущенного бросило играть. Это вопрос к тренеру. По первому тайму, я рад за обе команды. Самый большой удар для Луческу — когда в первом тайме мог побеждать, а в концовке счет 3:0. Поведение Луческу — это не по-мужски», — отметил Леоненко.