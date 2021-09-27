Виктор ЛЕОНЕНКО: «Поведение Луческу — это не по-мужски»

Специалист подвел итоги Суперкубка Украины

  • 27.09.2021 17:10
  • 2848 просмотров
  • 10 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Поведение Луческу — это не по-мужски»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что нынешний наставник команды Мирча Луческу не по-мужски повел себя после поединка за Суперкубок Украины с донецким «Шахтером». «Горняки» выиграли со счетом 3:0, а Луческу заявил, что «матч можно было и не проводить».

«В первом тайме было по два момента у обеих команд. Я считаю, что матч за Суперкубок не нужен. Особенно летом, когда команды только после сборов. Во втором тайме «Динамо» не было видно. «Шахтер» больше хотел, а «Динамо» после второго пропущенного бросило играть. Это вопрос к тренеру. По первому тайму, я рад за обе команды. Самый большой удар для Луческу — когда в первом тайме мог побеждать, а в концовке счет 3:0. Поведение Луческу — это не по-мужски», — отметил Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 27.09.2021 18:11
    0
    Face Control, 27.09.2021 17:54
    одного из лучших тренеров Европы
    ———————————
    Ты не смайлики рисуй, а на вопросы отвечай, мудило. Так когда Луческу победы твоему ржавому клубу приносил, он кем для тебя был? Румыном? Или кем? Еще раз показываешь, насколько ржавые фаны лицемерные и подлые.
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    zzg77
    zzg77, 27.09.2021 18:09
    +1
    Обозвался мужик!!! Да, дерьмо ты, Леон, вонючее!!!
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    stopor2016
    stopor2016, 27.09.2021 17:58
    +4
    Більшої баби ніж Леон - немає.
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    hanter83
    hanter83, 27.09.2021 17:54
    +1
    narytnyk, 27.09.2021 17:48
    Во жизнь у человека, бухай и болтай, думать не надо- че Ринат скажет то и неси в масу, а когда то молились там на Луческу но линия партии поменялась
    ..а Леон и сейчас на стакане???? Реально не знаю(то что раньше то я понимаю)
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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:54
    -5
    DK1961, 27.09.2021 17:44
    Хронический алкаш, чьи высказывания всегда проплачены и дурно пахнут, учит одного из лучших тренеров Европы (ещё и почтенного возраста) мужскому поведению?!!
    одного из лучших тренеров Европы
    ———————————
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    narytnyk
    narytnyk, 27.09.2021 17:48
    +3
    Во жизнь у человека, бухай и болтай, думать не надо- че Ринат скажет то и неси в масу, а когда то молились там на Луческу но линия партии поменялась
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 27.09.2021 17:47
    +3
    Face Control, 27.09.2021 17:39
    На то он и румын.
    А когда он вашему ржавому клубу победы приносил, он кем был?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 27.09.2021 17:44
    +4
    Хронический алкаш, чьи высказывания всегда проплачены и дурно пахнут, учит одного из лучших тренеров Европы (ещё и почтенного возраста) мужскому поведению?!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:39
    -8
    На то он и румын.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 27.09.2021 17:38
    +7
    независимый эксперд
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