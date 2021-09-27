Жозе МОУРИНЬО: «Итальянский футбол прибавил в качестве игры в атаке»

В рамках 6-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором «Лацио» обыграл «Рому» со счетом 3:2. Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о матче.

«То, о чем я говорил с футболистами на поле после игры, останется между нами. Я хотел пообщаться с ними прямо здесь и сейчас, однако хочу, чтобы они воспринимали этот разговор, словно он прошел в раздевалке.

Во-первых, я бы хотел отметить многие позитивные вещи. Итальянский футбол серьезно прибавил в качестве атакующего футбола и в желании команд добиться победы. Это была великолепная игра, однако, к сожалению, арбитры и ВАР не соответствовали его уровню.

Я поддерживаю своих игроков, «Рома» сегодня была лучшей командой на поле. Когда пропускаешь три гола, естественно, это говорит о том, что тобой были допущены ошибки. Но второй и третий голы «Лацио» забил на контратаках. И во втором голе мы рассчитывали, что получим право на пенальти, а не будем обороняться от контратаки соперника», - сказал Моуриньо.