В рамках 6-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором «Лацио» обыграл «Рому» со счетом 3:2.
События матча
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жордан Верету (Рома).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибаньес (Рома).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
Источник — MEGOGO
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