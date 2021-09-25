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26.09.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Первое римское дерби для Сарри и Моуриньо

  • 25.09.2021 22:40
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Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 сентября, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч шестого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местные «Лацио» и «Рома». Стартовый свисток рефери Марко Гуиды из Торре-Аннунциаты прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Маурицо Сарри подобрал «орлов» в межсезонье, после ухода с занимаемого поста Симоне Индзаги, однако результата в новом коллективе сумел добиться лишь в стартовых двух турах чемпионата. При этом, «бьянкочелести» под его руководством умудрились оступиться в первом поединке на групповом этапе Лиги Европы УЕФА против турецкого «Галатасарая» (0:1), чем усложнили себе задачу по выходу в раунд плей-офф из квартета со французским «Марселем» и российским «Локомотивом». Очевидно, что успехи в играх против скромных «Эмполи» и «Специи» точно не перебьют проваленный международный экзамен, перед которым команда еще и умудрилась уступить на внутренней арене «Милану» (0:2).

Последние два тура для «Лацио» также обошлись без побед – «Кальяри» (2:2) и «Торино» (1:1) получали мячи в свои ворота, но и отвечали при этом в аналогичном масштабе. Вполне возможно, что пробуксовка команды связана с переходом на новую тактическую схему 4-3-3, хотя последствия таких перестроений можно было предсказать еще в тот момент, когда о назначении Сарри только появлялись первые новости. Все-таки, «орлы» решили отдать команду под тренера, а не подыскать тренера под команду.

Рома

Что же касается соперников «Лацио» по дерби Вечного города, «волков» Жозе Моуриньо, то в их лагере явно заметен серьезный рост уровня морали у футболистов, после прихода португальского наставника с репутацией сильного мотиватора. Впрочем, и это явление было достаточно легко прогнозируемым, ведь лишь редкие коллективы в карьере Моуриньо стартовали с неудачных серий, а ключевые проблемы начинали проявляться уже по истечению первого года работы наставника в клубе. Скорее всего, «конфетно-букетный» период в «Роме» еще в самом разгаре, что напрямую влияет на результаты команды в положительном ключе.

«Джаллоросси» уже уступали в новом сезоне, но было это лишь однажды, да и то – в пылу борьбы в домашнем матче против «Вероны» (2:3). Остальные же официальные поединки нового сезона «Рома» неизменно завершала победами, в том числе и дебютный матч Лиги конференций УЕФА против софийского ЦСКА (5:1). Да и посреди текущей недели, в отличии от того же соперника по предстоящему дерби, команда Моуриньо, пусть и с удалением в концовке, обыграла фриульский «Удинезе» (1:0), тем самым сохранив свои позиции в лидирующей группе команд.

Ориентировочные составы

«Лацио»: Рейна – Хисай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич – Акпа-Акпро, Катальди, Луис Альберто – Моро, Иммобиле, Андерсон.

«Рома»: Патрисиу – Калафьори, Ибаньес, Манчини, Карсдорп – Кристанте, Верету – Мхитарян, Эль-Шарави, Дзаньоло – Абрахам.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем дерби «волки» окажутся сильнее, но при этом команды порадуют количеством забитых мячей. Нашей ставкой будет позиция – «Рома» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.65 по линии Parimatch.

26 сентября, воскресенье

«Лацио» – «Рома»
Рим. «Стадио Олимпико». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Александр Снитко, Sport.ua

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