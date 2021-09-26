Рома перед матчем против Зари устроила битву с Лацио

«Лацио» и «Рома» в рамках 6-го тура чемпионата Италии устроили яркое римское дерби, которое завершилось победой Орлов со счетом 3:2.

При этом «Лацио» подходил к матчу на серии из четырех встреч без побед, но прервал неудачную полосу в битве с принципиальным соперником.

Орлы набрали 11 очков, у «Ромы» осталось 12 пунктов.

Команда Жозе Моуриньо в четверг приедет в Украину на матч Лиги конференций против «Зари».

Чемпионат Италии. 6-й тур

Лацио - Рома 3:2

Голы: Милинкович-Савич, 10, Педро, 19, Андерсон, 63 - Ибаньес, 41, Верету, 69 (с пен)

Лацио: Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хисай, Лейва (Катальди, 60), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Андерсон, Педро, Иммобиле (Мурики, 90)

Рома: Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Ибаньес, Вина (Смоллинг, 82), Кристанте, Верету, Мхитарян, Дзаньоло (Перес, 77), Эль Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам