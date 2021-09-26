Козлова одержала победу в первом раунде квалификации турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Катерина Козлова одержала победу в первом круге квалификации турнира WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic в Чикаго, США.
В первом раунде отборочного турнира Козлова, посеянная под 6 номером, в двух сетах обыграла американку Николь Меликар-Мартинес.
Катерина Козлова - Николь Меликар-Мартинес - 6:4, 6:4
В основной сетке соревнований заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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