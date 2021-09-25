Остап МАРКЕВИЧ: «С Александрией нам не удалось показать сильные качества»

Остап Маркевич считает, что в таких матчах, как в Александрии, нужно брать очки, однако его команде для этого пока не хватает опыта.

«Нам не удалось продемонстрировать наши сильные качества. Я это связываю с тяжелым графиком: два дня назад мы провели матч в Луцке, где играли дополнительное время. Плюс был тяжелый переезд: 12 часов на автобусе ночью. Наверное, это дало какой-то отпечаток. Хотя, конечно, такие матчи не желательно отдавать. Во втором тайме мы наладили игру, но ... У нас группа футболистов: Холод два матча сыграл в УПЛ, Свитюха - пять. Опыт приобретается за счет таких вещей. Есть положительные моменты, есть негативные», - сказал Остап Маркевич.

После 9-ти туров в активе «Мариуполя» лишь четыре очка и предпоследнее место в турнирной таблице.