Остап МАРКЕВИЧ: «С Александрией нам не удалось показать сильные качества»

Главный тренер «Мариуполь» дал комментарий после игры с «Александрией» (1:2)

  • 25.09.2021 19:48
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Остап МАРКЕВИЧ: «С Александрией нам не удалось показать сильные качества»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Остап Маркевич считает, что в таких матчах, как в Александрии, нужно брать очки, однако его команде для этого пока не хватает опыта.

«Нам не удалось продемонстрировать наши сильные качества. Я это связываю с тяжелым графиком: два дня назад мы провели матч в Луцке, где играли дополнительное время. Плюс был тяжелый переезд: 12 часов на автобусе ночью. Наверное, это дало какой-то отпечаток. Хотя, конечно, такие матчи не желательно отдавать. Во втором тайме мы наладили игру, но ... У нас группа футболистов: Холод два матча сыграл в УПЛ, Свитюха - пять. Опыт приобретается за счет таких вещей. Есть положительные моменты, есть негативные», - сказал Остап Маркевич.

После 9-ти туров в активе «Мариуполя» лишь четыре очка и предпоследнее место в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

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