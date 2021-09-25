Серия А. Милан вырвал победу над Специей, сын Мальдини забил дебютный гол

Сегодня «Милан» в матче шестого тура Серии А на выезде одержал тяжелую победу над «Специей». Счет в матче открыл сын Паоло Мальдини Даниэль, для которого это дебютный гол за «Милан».

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко не попал в заявку команды из-за повреждения.

«Специя» - «Милан» - 1:2

Голы: 0:1 – 48 Мальдини, 1:1 – 80 Верде, 1:2 – 86 Браим Диас.

«Специя» – Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).

«Милан» – Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессье (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).

Предупреждения: Сала (25), Мальдини (58), Николау (89), Эрнандес (90).

Также сегодня состоится матч «Интер» - «Аталанта». Начало – в 19:00 по Киеву.