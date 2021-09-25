В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Специю» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Специя» — «Милан» — 1:2
Голы: Верде, 80 — Мальдини, 48, Диас, 86
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Верде (Специя).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Милан).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.