Нур-Султан. Цуренко стартовала с победы в квалификации

В первом круге квалификации турнира в Нур-Султан украинка Леся Цуренко одержала победу над представительницей Индии Рутуджой Бхосале.

Цуренко оформила по три брейка в каждом сете и проиграла два гейма на своей подаче за игру.

Нур-Султан. Квалификация

Леся Цуренко (Украина) – Рутуджа Бхосале – 6:0, 6:3

Напомним, ранее Цуренко уступила на старте турнира в Люксембурге.