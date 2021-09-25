Нур-Султан. Цуренко стартовала с победы в квалификации

В первом круге квалификации турнира в Нур-Султан украинка Леся Цуренко одержала победу над представительницей Индии Рутуджой Бхосале.
Цуренко оформила по три брейка в каждом сете и проиграла два гейма на своей подаче за игру.
Нур-Султан. Квалификация
Леся Цуренко (Украина) – Рутуджа Бхосале – 6:0, 6:3
Напомним, ранее Цуренко уступила на старте турнира в Люксембурге.
Источник — Sport.ua
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