Цуренко уступила на старте турнира в Люксембурге

Сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Люксембурге.
Цуренко в первом круге проиграла Александре Саснович из Беларуси в двух сетах - 5:7, 6:7.
Украинка ранее успешно преодолела квалификацию.
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Источник — Sport.ua
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