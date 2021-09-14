Цуренко уступила на старте турнира в Люксембурге

Украинка не преодолела первый раунд

  • 14.09.2021 15:48
  • 477 просмотров
  • 1 комментарий
Цуренко уступила на старте турнира в Люксембурге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Люксембурге.

Цуренко в первом круге проиграла Александре Саснович из Беларуси в двух сетах - 5:7, 6:7.

Украинка ранее успешно преодолела квалификацию.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 14.09.2021 16:39
    -1
    З кожним турніром Леся втрачає позиціі, ТОП-100 вже помахав рукою.
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