Кубок Украины. Черноморец на выезде разгромил Прикарпатье

Одесситы уверенно идут дальше

  • 23.09.2021 19:06
  • 504 просмотра
  • 3 комментария
Кубок Украины. Черноморец на выезде разгромил Прикарпатье
© ФК Черноморец Одесса

Сегодня «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка Украины на выезде одержал уверенную победу над представителем Первой лиги, «Прикарпатьем». Обе команды забили по голу в свои ворота.

Кубок Украины. 1/16 финала

«Прикарпатье» - «Черноморец» - 1:4
Голы: Вачиберадзе 64 (автогол) – Брагару 12, Квасный 18 (автогол), Исаенко 50, Бугай 82

Ранее «Львов» на выезде обыграл «Горняк-Спорт».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    franik
    franik, 23.09.2021 19:31
    0
    Був га матчі, грали дві команди з 2ми складами,отаке відношення до кубка..
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    A1Vm
    A1Vm, 23.09.2021 19:23
    0
    В прошлом чемпионате еле вничью сыграли там. А теперь, с динамовцами)))
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    kaka
    kaka, 23.09.2021 19:08
    -1
    Франкивску не до кубка-емуб не вылететь
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