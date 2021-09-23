Кубок Украины. Черноморец на выезде разгромил Прикарпатье

Сегодня «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка Украины на выезде одержал уверенную победу над представителем Первой лиги, «Прикарпатьем». Обе команды забили по голу в свои ворота.
Кубок Украины. 1/16 финала
«Прикарпатье» - «Черноморец» - 1:4
Голы: Вачиберадзе 64 (автогол) – Брагару 12, Квасный 18 (автогол), Исаенко 50, Бугай 82
Ранее «Львов» на выезде обыграл «Горняк-Спорт».
Источник — Sport.ua
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