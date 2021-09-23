Львов всухую обыграл Горняк-Спорт в 1/16 финала Кубка Украины

В поединке 1/16 финала Кубка Украины по футболу «Львов» на выезде обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 2:0.
Счет в матче открыл Назарий Нич на 28-й минуте. Алексей Довгий сделал счет 2:0 в пользу «Львова» на 44-й минуте встречи.
Кубок Украины. 1/16 финала
«Горняк-Спорт» — «Львов» — 0:2
Голы: Нич, 28, Довгий, 44
Источник — Sport.ua
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