Президент Прикарпатья: «Кубок не был для нас приоритетом»

В поединке 1/16 финала Кубка Украины по футболу «Прикарпатье» с «Черноморцем» сыграло в экспериментальном составе.

Президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий рассказал, почему отсутствовала целая группа основных игроков.

«Прикарпатье» сделало ставку на выступлении в чемпионате, а поскольку у нас на очереди противостояния с соседями по турнирной таблице, поэтому решили дать лидерам отдохнуть, выпустив на поле футболистов, у которых было мало игровой практики.

После крупного поражения от одесситов, думаю, что большинство из них теперь более реально будет оценивать свой уровень подготовки.

Тем временем перед важными поединками в Первой лиге «Прикарпатье» подписало правого защитника Богдана Мыцыка, который в минувшем сезоне защищал цвета молдавского «Кодру». Еще раньше он выступал за «Ингулец», литовский «Атлантас», каменскую «Сталь».

Напомним, что «Прикарпатье» занимает в Первой лиге 12 место, набрав 11 очков.