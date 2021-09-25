Президент Прикарпатья: «Кубок не был для нас приоритетом»

Команда сделала ставку на чемпионат

  • 25.09.2021 15:49
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Президент Прикарпатья: «Кубок не был для нас приоритетом»
© ФК Прикарпатье

В поединке 1/16 финала Кубка Украины по футболу «Прикарпатье» с «Черноморцем» сыграло в экспериментальном составе.

Президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий рассказал, почему отсутствовала целая группа основных игроков.

«Прикарпатье» сделало ставку на выступлении в чемпионате, а поскольку у нас на очереди противостояния с соседями по турнирной таблице, поэтому решили дать лидерам отдохнуть, выпустив на поле футболистов, у которых было мало игровой практики.

После крупного поражения от одесситов, думаю, что большинство из них теперь более реально будет оценивать свой уровень подготовки.

Тем временем перед важными поединками в Первой лиге «Прикарпатье» подписало правого защитника Богдана Мыцыка, который в минувшем сезоне защищал цвета молдавского «Кодру». Еще раньше он выступал за «Ингулец», литовский «Атлантас», каменскую «Сталь».

Напомним, что «Прикарпатье» занимает в Первой лиге 12 место, набрав 11 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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