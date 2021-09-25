Президент Прикарпатья: «Кубок не был для нас приоритетом»

В поединке 1/16 финала Кубка Украины по футболу «Прикарпатье» с «Черноморцем» сыграло в экспериментальном составе.
Президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий рассказал, почему отсутствовала целая группа основных игроков.
«Прикарпатье» сделало ставку на выступлении в чемпионате, а поскольку у нас на очереди противостояния с соседями по турнирной таблице, поэтому решили дать лидерам отдохнуть, выпустив на поле футболистов, у которых было мало игровой практики.
После крупного поражения от одесситов, думаю, что большинство из них теперь более реально будет оценивать свой уровень подготовки.
Тем временем перед важными поединками в Первой лиге «Прикарпатье» подписало правого защитника Богдана Мыцыка, который в минувшем сезоне защищал цвета молдавского «Кодру». Еще раньше он выступал за «Ингулец», литовский «Атлантас», каменскую «Сталь».
Напомним, что «Прикарпатье» занимает в Первой лиге 12 место, набрав 11 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.