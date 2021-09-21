Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо

Поединок состоится в среду, 22 сентября

  • 21.09.2021 22:08
  • 1491 просмотр
  • 4 комментария
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо
© ФК Динамо

В среду, 22 сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Арбитр из Полтавы Андрей Коваленко даст стартовый свисток в 21:00.

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Украины

В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Динамо» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 21.09.2021 23:28
    0
    kalabok100, 21.09.2021 22:22
    Так где смотреть?
    На стадионе
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 21.09.2021 22:36
    -6
    Срочное объявление для фанов динамо.
    Глава департамента по работе с болельщиками господин Несенюк убедительно призывает всех фанов славного клюба прийти на Олимпийский и поддержать динамо в костюмах голубых клоунов. На крайний случай можно взять с собой шутовской колпак голубого цвета с бубенцами.
    Ссылка
    vitalikss86
    vitalikss86, 21.09.2021 22:31
    0
    kalabok100, 21.09.2021 22:22
    Так где смотреть?
    Футбол 1 написано же
    Ссылка
    kalabok100
    online
    kalabok100, 21.09.2021 22:22
    0
    Так где смотреть?
    Ссылка
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