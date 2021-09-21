В среду, 22 сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Арбитр из Полтавы Андрей Коваленко даст стартовый свисток в 21:00.
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Украины
В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Динамо» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Динамо».
Источник — Sport.ua
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Глава департамента по работе с болельщиками господин Несенюк убедительно призывает всех фанов славного клюба прийти на Олимпийский и поддержать динамо в костюмах голубых клоунов. На крайний случай можно взять с собой шутовской колпак голубого цвета с бубенцами.
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