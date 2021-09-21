Испытал шок. Цыганык извинился перед Вернидубом и раскритиковал Шахтер

Футбольный журналист Игорь Цыганик в эфире авторской программы Цыганик Live поделился своими впечатлениями от матча «Шериф» – «Шахтер» (2:0) в первом туре Лиги чемпионов:

«Я хочу искренне извиниться перед Юрием Вернидубом. В прошлой программе я сказал, что у «Шерифа» практически нет шансов, что «Шахтер» загонит эту команду. Я хочу извиниться. Действительно.

Мне стыдно за украинскую команду, которая так сыграла выездной поединок Лиги чемпионов. И огромный респект Юрию Вернидубу! У «Шахтера», по сути, и не было шансов, чтобы забить мячи. Не проблема в том, что проиграли, ведь можно проиграть по-разному. Ну, так проиграть... Это по игре: по качеству игры, по организованности команды.

Меня много раз хейтили, я много говорил о «Шахтере». Я начал говорить еще год назад! После матча «Интер» – «Шахтер» (5:0 в полуфинале Лиги Европы). Тогда я сказал, что у донецкой команды есть проблемы, но мне ответили: «Да ну? Какие проблемы? Полуфинал Лиги Европы!» Но в этом матче были впервые заметны проблемы. Команда не отбирала мяч. Она не умеет отбирать мяч. Там некому отбирать мяч. Там еще есть Степаненко, который, когда играет (как против «Интера» в матчах Лиги чемпионов, когда сыграл третьим центральным защитником), то более-менее сошлось (хотя и там могли проиграть).

После ухода Луческу из «Шахтера» команда потратила 92,6 млн евро на трансферы. На что пошли эти деньги? Кого после матча с «Шерифом» можно продать? Зачем потратили столько денег? Чтобы команда боролась за третье место в группе Лиги чемпионов? И еще не факт, что она его займет. Команда на фарт пролезла в Лигу чемпионов. Будем откровенны – на фарт. 92 миллиона на новых футболистов, а лучшим игроком с «Шерифом» был Марлос, который сегодня уже прощается!

Все сейчас готовы повесить всех собак на Де Дзерби, но он не виноват. Лучшим селекционером «Шахтера» за последние годы оказался президент клуба – Ринат Ахметов. Потому что он не продавал Тайсона за те деньги, которые ему предлагали. И этот Тайсон делал разницу, потому что сейчас его нет и нет результата. А так... Почти 100 миллионов потратили, и кто-то должен понести ответственность. Я бы вызвал главного селекционера – господина Боту. Спросил бы у него, на что потратили столько денег?

Дальше будет хуже. Я думал, что с «Монако» пролезли и дальше просто уйдет. Я помню такие случаи в истории «Динамо» (тот самый случай со «Спартой», когда пролезли). Я был уверен, что «Шахтер» наберется чести и уважения к себе. Но Вернидуб очень легко переиграл «Шахтер», закрыв зоны и сыграв на контратаках».