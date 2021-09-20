Игорь ЦЫГАНЫК: «Караваева не было в первом списке Петракова»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитника «Динамо» Киев Александра Караваева не было в предварительном списке сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

«Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел его вызывать».

«Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев - игрок уровня сборной Украины», - сказал Цыганык.

Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал в сборную хавбека Руслана Малиновского. Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться.

Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.

В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тымчик.