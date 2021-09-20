Игорь ЦЫГАНЫК: «Караваева не было в первом списке Петракова»

Защитник «Динамо» мог оказаться вне списка

  • 20.09.2021 18:16
  • 526 просмотров
  • 8 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Караваева не было в первом списке Петракова»
© uaf.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитника «Динамо» Киев Александра Караваева не было в предварительном списке сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

«Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел его вызывать».

«Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев - игрок уровня сборной Украины», - сказал Цыганык.

Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал в сборную хавбека Руслана Малиновского. Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться.

Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.

В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тымчик.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    djordj
    online
    djordj, 20.09.2021 18:28
    0
    Хуже Каравая может быть только Пятов .
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 18:23
    0
    определенные люди не хотят нам 2 очка прибавить
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 18:23
    0
    PFCLviv, 20.09.2021 18:20
    Але там втрутилися певні люди.....
    -------
    Всьо шо треба знати, як беруть у Збірну... Хоч косий, хоч кривий... Рєшали порєшають!
    его вызвали ради микроклимата в команде, выпускать на поле его уже не будут 100%.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 20.09.2021 18:22
    0
    У Збірну можуть взяти не тренер, а вмєшающєїся люді!
    Ото Бєніна кривозуба під....стилка зажигає
    Ссылка
    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 18:22
    0
    это вызвали чисто чтобы фейсом светил на сборе, типа только Малиновскому досталось, можете не бунтовать.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 20.09.2021 18:20
    0
    Але там втрутилися певні люди.....
    -------
    Всьо шо треба знати, як беруть у Збірну... Хоч косий, хоч кривий... Рєшали порєшають!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 18:20
    +1
    Какие люди вмешались? Теща Караваева?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 18:19
    0
    Вмешались люди
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