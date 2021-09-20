Игорь ЦЫГАНЫК: «Караваева не было в первом списке Петракова»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитника «Динамо» Киев Александра Караваева не было в предварительном списке сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.
«Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел его вызывать».
«Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев - игрок уровня сборной Украины», - сказал Цыганык.
Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал в сборную хавбека Руслана Малиновского. Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться.
Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.
В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тымчик.
Источник — Циганик LIVE
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Всьо шо треба знати, як беруть у Збірну... Хоч косий, хоч кривий... Рєшали порєшають!
Ото Бєніна кривозуба під....стилка зажигає
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Всьо шо треба знати, як беруть у Збірну... Хоч косий, хоч кривий... Рєшали порєшають!
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