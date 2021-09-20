Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Я ошибся с заменами в матче с Миланом»

Наставник «Ювентуса» - о ничьей с «Миланом»

  • 20.09.2021 15:50
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Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Я ошибся с заменами в матче с Миланом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимильяно Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Миссимильяно Аллегри прокомментировал ничью 1:1 с «Миланом» в четвертом туре Серии А:

Несмотря на хороший первый тайм, когда мы создавали моменты и дали «Милану» лишь одну возможность, в конце матча, «Ювентус» рисковал даже проиграть в той игре, которая была полностью под нашим контролем.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Вы только посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше.

Признаюсь, я ошибся с заменами, да, это моя ошибка. Я должен был задействовать больше защитников и сыграть на удержание, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Эта игра ничего не меняет в моем представлении о «Ювентусе». Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жесткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков».

В нынешнем сезоне «Ювентус» выдал худший старт за 60 лет. В 4 турах на счету команды всего 2 очка и 18-е место в турнирной таблице Серии А.

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Источник — Football-Italia

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