Юве в зоне вылета. Бьянконери сыграли вничью с Миланом в боевом матче

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

На 4-й минуте Альваро Мората открыл счет, а ответный гол на 76-й минуте провел Анте Ребич.

«Ювентус» имеет 2 очка (две ничьих и два поражения) и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. «Милана» на второй позиции в Серии A (10 баллов).

Серия А. 4-й тур

«Ювентус» – «Милан» – 1:1

Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.