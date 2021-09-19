4-й тур
Ювентус
1 : 1
Милан
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юве в зоне вылета. Бьянконери сыграли вничью с Миланом в боевом матче

В начале игры Альваро Мората открыл счет, а ответный гол провел Анте Ребич

  • 19.09.2021 23:38
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Юве в зоне вылета. Бьянконери сыграли вничью с Миланом в боевом матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората забивает гол

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (1:1).

На 4-й минуте Альваро Мората открыл счет, а ответный гол на 76-й минуте провел Анте Ребич.

«Ювентус» имеет 2 очка (две ничьих и два поражения) и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. «Милана» на второй позиции в Серии A (10 баллов).

Серия А. 4-й тур

«Ювентус» – «Милан» – 1:1

Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.

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Источник — Sport.ua

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