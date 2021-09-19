Юве в зоне вылета. Бьянконери сыграли вничью с Миланом в боевом матче

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» (1:1).
На 4-й минуте Альваро Мората открыл счет, а ответный гол на 76-й минуте провел Анте Ребич.
«Ювентус» имеет 2 очка (две ничьих и два поражения) и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. «Милана» на второй позиции в Серии A (10 баллов).
Серия А. 4-й тур
«Ювентус» – «Милан» – 1:1
Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.
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Источник — Sport.ua
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