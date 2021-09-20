В матче 4-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.