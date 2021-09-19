Ювентус – Милан. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Милан».

«Ювентус» в предыдущем туре Серии А проиграл на выезде «Наполи» (1:2). Затем туринцы в первом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде в Швеции разгромили со счетом 3:0 «Мальме». В свою очередь, «Милан» ранее в чемпионате Италии обыграл на своем поле «Лацио» (2:0). Затем «россонери» в матче Лиги чемпионов встретились с «Ливерпулем» на «Энфилде». Поединок выиграла английская команда со счетом 3:2, хотя миланцы победили в первом тайме 2:1.

180 раз встречались между собой «Ювентус» и «Милан». 69 раз выиграл «Ювентус», 51 раз победил «Милан», 60 встреч завершились вничью.

Будет очень интересная игра. Можно сказать, что это дерби. Поставлю на то, что в матче «Ювентус» - «Милан» будет ничья», - сказал Бартулович.

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».