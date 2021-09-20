Ювентус показал худший старт в сезоне за 60 лет

В матче 4-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.
Как сообщает Opta, туринский клуб показал худший старт в сезоне за 60 лет. Последний раз «Ювентус» набрал два очка в четырех стартовых играх чемпионата в сезоне-1961/62. Тогда, набрав два очка в четырех играх, «Ювентус» был 12-м.
На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место.
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Источник — Opta
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