Ювентус показал худший старт в сезоне за 60 лет

Туринский клуб за четыре тура набрал всего два очка

  • 20.09.2021 07:00
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
Ювентус показал худший старт в сезоне за 60 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.

Как сообщает Opta, туринский клуб показал худший старт в сезоне за 60 лет. Последний раз «Ювентус» набрал два очка в четырех стартовых играх чемпионата в сезоне-1961/62. Тогда, набрав два очка в четырех играх, «Ювентус» был 12-м.

На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место.

 

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Источник — Opta

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 20.09.2021 07:37
    0
    Зараз фанати Юве скажуть, що ще 5 років Роналду буде заважати Ювентусу грати.
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