Ювентус показал худший старт в сезоне за 60 лет

В матче 4-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.

Как сообщает Opta, туринский клуб показал худший старт в сезоне за 60 лет. Последний раз «Ювентус» набрал два очка в четырех стартовых играх чемпионата в сезоне-1961/62. Тогда, набрав два очка в четырех играх, «Ювентус» был 12-м.

На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место.