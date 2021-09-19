8-й тур
Львов
0 : 0
Металлист 1925
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Металлист 1925 – 0:0. Без забитых голов во Львове. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ

  • 19.09.2021 22:32
  • 133 просмотра
  • 1 комментарий
Львов – Металлист 1925 – 0:0. Без забитых голов во Львове. Видеообзор матча
© ПФК Львов

19 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 19:30.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Львов – Металлист 1925 – 0:0. Без забитых голов во Львове. Видеообзор матча

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 19.09.2021 23:02
    0
    игра была ровна....
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