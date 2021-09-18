В воскресенье, 19 сентября, в игре 8-го тура аутсайдер Премьер-лиги «Львов» примет «Металлист 1925». По словам главного тренера львовского клуба Олега Дулуба в этом матче «нам кровь из носа нужны очки».

Львов

Футболисты «Львова» после поражения от «Вереса» оказались на дне турнирной таблицы, имея в своем активе лишь два очка. После прошлого тура белорусский руководитель «Львова» Олег Дулуб отметил, что все решила одна позиционная ошибка игрока, но на этом построен весь футбол. Вместе с тем, по самоотдаче у Дулуба не было претензий к своим новым подопечным.

На поле игроки львовского клуба выйдут с неутешительными клубными сериалами: «Львов» не побеждает в УПЛ уже 9 игр подряд: три ничьи и шесть поражений, а пропускает голы на протяжении 11-ти матчей - 17 мячей. Кроме этого, безголевой сериал «Львова» продолжается в чемпионате уже 256 минут. Так что, «горожане» могут на «Арене Львов» в воскресенье прервать все три клубные негативные серии.

Металлист 1925

Серьезный настрой на игру и у игроков «Металлиста 1925», проигрышная серия которого в чемпионате продолжается уже четыре игры. По словам новичка харьковского клуба Ильи Зубкова, который был летом на просмотре именно во «Львове»: «Все хотят победить и переломить ситуацию. Я считаю, что у нас есть хороший шанс, хорошая возможность это сделать. Поэтому отдадим все силы, чтобы победить».

Новичок УПЛ «Металлист 1925» после повышения в классе пока обходится без ничьих: две победы и пять поражений, при этом харьковчане пропускают голы в каждой игре. За «Металлист 1925» выступают бывшие игроки «Карпат» Олег Голодюк и Андрей Ременюк, для которых Львов не чужой город. Интересно, что в случае выхода на поле 33-летний Голодюк проведет свой юбилейный, 250-й, матч в составе разных клубов во всех турнирах.

История встреч

Игра на «Арене Львов» будет премьерной в истории встреч «Львова» и «Металлиста 1925».

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Николай Балакин (Киевская область), который провел уже 61 игру в УПЛ. «Львов» при Балакине провел уже 9 игр в чемпионатах: одна победа, две ничьи и шесть поражений, а матч с участием «Металлиста 1925» станет для Балакина премьерным. С нетерпением ждет этого матча и ассистент арбитра Евгений Гашков (Черновцы), который во Львове дебютирует в УПЛ, а до этого в Первой лиге провел 28 игр.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Бусько, Якимец, Брикнер, Чирьяк, Политыло, Альваро, Довгый, Ныч.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк, Марлисон.

Прогноз на матч

«Львов» постарается прервать свой затяжной безвыигрышный сериал в чемпионате. Вместе с тем, игроки «Металлиста 1925» после четырех подряд поражений также не собираются возвращаться из далекого Львова в Харьков с пустым багажом очков. Вероятно, итогом поединка будет ничейный результат.

19 сентября, воскресенье