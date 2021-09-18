В воскресенье, 19 сентября, состоится встреча 8 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Львов» принимает «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30.

«Львов» находится на последней строчке турнирной таблицы. И шанс покинуть ее только один – обыгрывать харьковчан. Впрочем, у «Металлиста 1925» дела тоже идут не лучшим образом: команда потерпела четыре подряд поражения, забив только один гол и пропустив 8. Так что наверняка харьковчане попытаются прервать эту неприятную серию в игре с аутсайдером!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Металлист 1925».