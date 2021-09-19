В матче 9-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» на выезде сыграл вничью с «Прикарпатьем» со счетом 1:1.
События матча
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Щедрый (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua
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