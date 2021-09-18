Прикарпатье – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 18 сентября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» сыграет с «Кривбассом».
Прямая трансляция встречи начнется в 13:15.
Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:
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Источник — Sport.ua
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