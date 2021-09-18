Наставник Прикарпатья: «Главное – не уступать на каждом участке поля»

Олег Рыпан надеется, что команда продемонстрирует бойцовские качества в игре с мощным соперником

  • 18.09.2021 11:19
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Наставник Прикарпатья: «Главное – не уступать на каждом участке поля»
© ФК Прикарпатье. Олег Рыпан

Главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан поделился ожиданиями от матча своей команды против «Кривбасса» в рамках 9 тура Первой лиги.

«Готовимся к хорошей команде и хорошей игре. Кривбасс только зашел в Первую лигу, и уже имеет амбиции сразу выйти в УПЛ. Игра будет тяжелой, но думаю, что мы будем играть в хороший футбол. Ребятам надо реабилитироваться, ведь мы проиграли последнюю игру в Житомире. Поэтому нужно сыграть как можно лучше и порадовать болельщиков. Готовимся к матчу так же, как и всегда. Возможно, с нашей стороны не будет очень красивого футбола, но должна быть борьба и командный дух. Главное, чтобы мы не уступали на каждом участке поля», - сказал Рыпан.

Матч «Прикарпатье» – «Кривбасс» состоится в субботу, 18 сентября. Начало встречи в 13:15.

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Источник — Футбол 1/2/3

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