9-й тур
Прикарпатье
1 : 1
Кривбасс
18.09.2021, FT

Прикарпатье на своем поле отобрало очки у Кривбасса

Матч в Ивано-Франковске завершился ничьей

  • 18.09.2021 16:45
  • 316 просмотров
  • 3 комментария
Прикарпатье на своем поле отобрало очки у Кривбасса
© ФК Кривбасс

В матче 9-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» на выезде сыграл вничью с «Прикарпатьем» со счетом 1:1.   

Первая лига, 9 тур

«Прикарпатье» – «Кривбасс» – 1:1
Голы: Роман Барчук (24 - пенальти) - Артем Щедрый (18)

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    FoZZy
    FoZZy, 18.09.2021 17:44
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.09.2021 17:09
    Зеля занервничал
    Про це ми не знаємо, а пан з ніком "Primovocatus", який вчора збирався загнати "Прикарпаття" за Карпати напевно занервував, бо вчора він був впевнений в тому, що сьогодні "Кривбас" винесе "Прикарпаття", а виявилося, що дарма він був такий самовпевнений.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.09.2021 17:09
    -1
    Зеля занервничал
    Ссылка
    FoZZy
    FoZZy, 18.09.2021 17:02 (изменен)
    0
    Матч не дивився, але результат безумовно потішив. Треба буде глянути повтор. Цікаво, як зараз, себе почуває той клоун, який вчора в обговоренні після матчу "Металіста" збирався "Прикарпаття" загнати за Карпати? Як тобі, смішний, сподобалося? А я попереджав, що можна спіткнутися, тепер, де твої "понти", смішний? Чи знову арбітр "вкрав" перемогу, так?
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