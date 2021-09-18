Прикарпатье на своем поле отобрало очки у Кривбасса

В матче 9-го тура Первой лиги Украины «Кривбасс» на выезде сыграл вничью с «Прикарпатьем» со счетом 1:1.
Первая лига, 9 тур
«Прикарпатье» – «Кривбасс» – 1:1
Голы: Роман Барчук (24 - пенальти) - Артем Щедрый (18)
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Источник — Sport.ua
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