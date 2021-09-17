Альянс всухую разгромил Горняк-Спорт

В поединке 9-го тура Первой лиги Украины «Альянс» в Сумах разгромил «Горняк-Спорт» со счетом 4:0.

Все четыре гола забили разные игроки «Альянса». На 13-й минуте счет в матче открыл Константин Ярошенко, на 56-й минуте его удвоил Сергей Загинайлов. На 67-й минуте встречи Николай Агапов сделал счет 3:0 в пользу команды из Липовой Долины, а на 82-й минуте Богдан Шмыгельский установил окончательный счет в матче.

Первая лига. 9-й тур

«Альянс» — «Горняк-Спорт» — 4:0

Голы: Ярошенко, 13, Загинайлов, 56, Агапов, 67, Шмыгельский, 82