Тренер Альянса: «Хотим закрепиться в лидирующей группе»

Одержав третью победу подряд, «Альянс» поднялся на четвертое место в Первой лиге.

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, что помогло его подопечным совершить такой рывок.

«Ответ прост: кропотливая работа над улучшением индивидуальных качеств футболистов и усовершенствование командных действий.

Что касается поединка 9 тура с «Горняком-Спортом», то изучая соперника, мы обратили внимание на то, что он подседает во втором тайме. Это можно объяснить тем, что группа летних новичков не готовилась в составе команды. Поэтому установка была такой: постараться забить быстрый гол, затем играть по счету и контролировать ход событий на поле, а после перерыва взвинтить темп и дожать визави. Этот план сработал по максимуму. После второго забитого мяча ребята поймали кураж и довели счет до разгромного 4:0.

Что дальше? Радует, что в следующем туре сможем рассчитывать на капитана команды Константина Пикуля, который пропускал матч с «Горняком-Спортом» по болезни.

Постараемся закрепиться в лидирующей группе, а о планах на сезон узнаем у клубного руководства уже после окончания осенней части чемпионата».

В следующем туре Первой лиги «Альянс» сыграет на выезде с «Кремнем». Поединок состоится 27 сентября.