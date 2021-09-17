Альянс — Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 сентября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» из Липовой Долины примет «Горняк-Спорт».
Матч состоится в Сумах на стадионе «Юбилейный». Прямая трансляция встречи начнется в 16:30.
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Источник — YouTube
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