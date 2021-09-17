Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Работать с Моуриньо – нечто невероятное»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился впечатлениями от матча против ЦСКА София в первом туре Лиги конференций (победа 5:1), в котором он оформил дубль:
«Это была хорошая победа, но это только начало. Вот увидите, с приходом Жозе Моуриньо в «Роме» уже ничего не будет по-старому.
Работать с Моуриньо — это нечто невероятное! Я еще никогда не испытывал такого чувства уверенности в победах и трофеях, и я такой не один».
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Источник — Football-Italia
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