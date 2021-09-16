Локомотив М
1 : 1
Марсель
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Локомотив – Марсель – 1:1. Французы не удержали перевес. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

  • 16.09.2021 22:39
  • 229 просмотров
  • 1 комментарий
Локомотив – Марсель – 1:1. Французы не удержали перевес. Видео голов, обзор
© ФК Локомотив

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы 2021/22

1-й тур, 16 сентября

Локомотив Москва (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1

ГОЛ! 0:1. Дженгиз Ундер, 59 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Тино Анджорин, 89 мин.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Тино Анджорин (Локомотив М).
59' ГОЛ ! С пенальти забил Дженгиз Ундер (Марсель).
58' Наир Тикнизян (Локомотив М) получает красную карточку.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 16.09.2021 22:53
    +1
    московиты спокойно проигрывали без шансов и тут вышел юниор Челси и показал обоим командам как надо бить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности