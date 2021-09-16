Локомотив – Марсель – 1:1. Французы не удержали перевес. Видео голов, обзор

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Локомотив Москва (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1
ГОЛ! 0:1. Дженгиз Ундер, 59 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Тино Анджорин, 89 мин.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Тино Анджорин (Локомотив М).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дженгиз Ундер (Марсель).
|58'
|Наир Тикнизян (Локомотив М) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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