Локомотив М

В четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве вместимостью 28 800 зрителей состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между местным «Локомотивом» и французским «Марселем». Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Также в одной группе с этими командами находятся римский «Лацио» и стамбульский «Галатасарай». В целом, ровная группа, в которой каждая команда может отобрать очки у каждой. Борьба за выход в плей-офф должна быть напряженной.

«Локомотив»

Московская команда является победителем Кубка России, поэтому «железнодорожники» напрямую вышли в групповой этап Лиги Европы. Текущий сезон начался для команды из столицы России разгромным поражением от «Зенита» в Суперкубке страны.

В чемпионате России «Локомотив» идет без поражений. Подопечные Марко Николича провели семь матчей, в которых добыли четыре победы и трижды сыграли вничью. В итоге москвичи имеют в своем активе 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Локомотив» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, однако занял там последнее место. Соперниками «железнодорожников» были «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

Не помогут команде Николича в этой игре травмированные Зе Луиш и Антон Миранчук. Также под вопросом участие во встрече Мурило Серкейры.

«Марсель»

«Бело-голубые» в прошлом сезоне заняли пятое место в турнирной таблице Лиги 1 и также напрямую вышли в групповой этап Лиги Европы. В нынешнем французском первенстве «провансальцы» успели провести четыре игры, три из которых выиграли и одну сыграли вничью. В итоге «Марсель» имеет в своем активе десять очков и идет третьим, при этом имея игру в запасе.

В минувшем сезоне «Марсель» также выступал в Лиге чемпионов и также стал последним в своей группе. «Бело-голубые» проиграли конкуренцию «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакосу».

В лазарете команды Хорхе Сампаоли находится форвард Аркадиуш Милик. Остальные футболисты готовы к игре.

История встреч

Это будет первое очное противостояние команд. Тот, кто одержит победу, тот и выйдет вперед в личных матчах.

Ориентировочные составы

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Петров, Бека Бека, Куликов, Керк, Смолов, Камано.

«Марсель»: Лопес, Перес, Балерди, Салиба, Лирола, Ронжье, Камара, Ундер, Гендузи, Дьенг, Харит.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

16 сентября, четверг