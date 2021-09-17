Наставник Марселя: «Локомотив забил единственный момент»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал ничью в матче против «Локомотива» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

– У нас было доминирование во время всей игры, которое мы не смогли воплотить в преимущество. У соперника был единственный момент, который стал голом. Мы владели мячом более 70% времени, а «Локомотив» забил единственный момент, но это футбол, так бывает.

Я доволен тем, как сыграла команда. У нас молодой состав, мы развиваемся. Мы приехали в Москву, играли на выезде, пытались выиграть, но, к сожалению, у нас это не получилось. Я доволен игрой, хотя мы и не добились результата.

– Вы не боитесь того, что потерянные очки скажутся на результате в будущем?

– То, что мы сегодня потеряли, мы постараемся наверстать в следующих матчах. Мы только начинаем выступление в этом турнире и надеемся выйти в следующий раунд.