Наставник Марселя: «Локомотив забил единственный момент»

Хорхе Сампаоли – о ничьей с российским клубом

  • 17.09.2021 08:53
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Наставник Марселя: «Локомотив забил единственный момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал ничью в матче против «Локомотива» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

– У нас было доминирование во время всей игры, которое мы не смогли воплотить в преимущество. У соперника был единственный момент, который стал голом. Мы владели мячом более 70% времени, а «Локомотив» забил единственный момент, но это футбол, так бывает.

Я доволен тем, как сыграла команда. У нас молодой состав, мы развиваемся. Мы приехали в Москву, играли на выезде, пытались выиграть, но, к сожалению, у нас это не получилось. Я доволен игрой, хотя мы и не добились результата.

– Вы не боитесь того, что потерянные очки скажутся на результате в будущем?
– То, что мы сегодня потеряли, мы постараемся наверстать в следующих матчах. Мы только начинаем выступление в этом турнире и надеемся выйти в следующий раунд.

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Источник — Sport24.ru

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