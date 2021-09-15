Томас ТУХЕЛЬ: «Победа над Зенитом получилась заслуженной»

Наставник «Челси» – о матче с российским клубом

  • 15.09.2021 16:39
  • 770 просмотров
  • 0 комментариев
Томас ТУХЕЛЬ: «Победа над Зенитом получилась заслуженной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер английского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над российским «Зенитом» (1:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. 

«Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре», - сказал Тухель.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности