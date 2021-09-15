Томас ТУХЕЛЬ: «Победа над Зенитом получилась заслуженной»

Главный тренер английского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над российским «Зенитом» (1:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре», - сказал Тухель.