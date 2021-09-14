Абрамович победил россиян. Гол Лукаку принес победу Челси над Зенитом

14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 23:52
  • 1057 просмотров
  • 1 комментарий
Абрамович победил россиян. Гол Лукаку принес победу Челси над Зенитом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга в Лондоне проиграл «Челси» с минимальным счетом 0:1.

Автором победного мяча стал бельгийский нападающий «синих» Ромелу Лукаку, который отличился на 69-й минуте.

У гостей 88 минут на поле провел Ярослав Ракицкий, отметившись желтой карточкой на 62-й минуте.

Лига чемпионов

Группа H. 1-й тур

Челси - Зенит - 1:0

Гол: Лукаку, 69

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Тиагу Силва, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Хаверц, 63), Маунт (Лофтус-Чик, 90+2), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Клаудинью (Мостовой, 88), Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45. Ракицкий, 62.

Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все – Польша). VAR: Фриц (Германия). Ди Белло (Италия).

14 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:00
    0
    Если завтра Ахметов победит молдаван то Украина как минимум на сутки опередит великую Рашку в таблице коэффициентов.
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