Абрамович победил россиян. Гол Лукаку принес победу Челси над Зенитом

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга в Лондоне проиграл «Челси» с минимальным счетом 0:1.
Автором победного мяча стал бельгийский нападающий «синих» Ромелу Лукаку, который отличился на 69-й минуте.
У гостей 88 минут на поле провел Ярослав Ракицкий, отметившись желтой карточкой на 62-й минуте.
Лига чемпионов
Группа H. 1-й тур
Челси - Зенит - 1:0
Гол: Лукаку, 69
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Тиагу Силва, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш (Хаверц, 63), Маунт (Лофтус-Чик, 90+2), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.
«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Клаудинью (Мостовой, 88), Азмун.
Предупреждения: Аспиликуэта, 45. Ракицкий, 62.
Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все – Польша). VAR: Фриц (Германия). Ди Белло (Италия).
14 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.