Челси – Зенит – 1:0. Лукаку и Ракицкий. Видео гола и обзор матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга в Лондоне проиграл «Челси» с минимальным счетом 0:1.
Автором победного мяча у клуба, которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, стал бельгийский нападающий «синих» Ромелу Лукаку, который отличился на 69-й минуте.
У гостей 88 минут на поле провел украинец Ярослав Ракицкий, отметившись желтой карточкой на 62-й минуте.
Лига чемпионов
Группа H. 1-й тур
Челси (Англия) – Зенит (Россия) – 1:0
ГОЛ! 1:0. Ромелу Лукаку, 69 мин.
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
Источник — Sport.ua
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