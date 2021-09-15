Челси – Зенит – 1:0. Лукаку и Ракицкий. Видео гола и обзор матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга в Лондоне проиграл «Челси» с минимальным счетом 0:1.

Автором победного мяча у клуба, которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, стал бельгийский нападающий «синих» Ромелу Лукаку, который отличился на 69-й минуте.

У гостей 88 минут на поле провел украинец Ярослав Ракицкий, отметившись желтой карточкой на 62-й минуте.

Лига чемпионов

Группа H. 1-й тур

Челси (Англия) – Зенит (Россия) – 1:0

ГОЛ! 1:0. Ромелу Лукаку, 69 мин.