Челси – Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Действующий чемпион должен без проблем выигрывать у российского клуба

  • 13.09.2021 03:00
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Челси – Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет российский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Челси»

 

По итогам прошлого сезона команда Томаса Тухеля заняла 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В Лиге чемпионов «пенсионеры» попытаются удержаться на вершине. Один трофей в нынешней кампании подопечные Тухеля уже выиграли, победив в серии пенальти испанский «Вильярреал» в поединке за Суперкубок УЕФА. В АПЛ после четырех туров «Челси» имеет в активе десять очков. Отобрать у «синих» баллы удалось лишь грозному «Ливерпулю» (1:1).

«Зенит»

 

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Выиграть Кубок команда Сергея Семака не смогла, но зато в Суперкубке в июле разгромила московский «Локомотив» со счетом 3:0. Этих успехов «Зениту» помог добиться бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который является игроком основы.

Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. А предпосылок к успехам на евроарене пока нет. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках. В Лиге чемпионов питерцы дальше 1/8 финала ни разу не доходили, да и там оказывались всего лишь трижды.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хаверц, Лукаку.

«Зенит»: Крицюк – Дуглас, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Ерохин, Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо, Азмун.

14 сентября, вторник

«Челси» – «Зенит»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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