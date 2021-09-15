Лайт-версия сборной мира и Вернидуб во главе. Что представляет собой Шериф

В новом сезоне Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» волею жребия получил на 2/3 такой же состав группы, как и годом ранее. «Горнякам» вновь придется соперничать с мадридским «Реалом» и миланским «Интером», а вот из четвертой корзины на этот раз выпал номинально соперник более простой – чемпион Молдовы «Шериф». Именно с этой командой подопечным Роберто Де Дзерби предстоит открыть розыгрыш основной сетки ЛЧ-2021/22.

Визитка клуба

Футбольный клуб «Шериф» основан в апреле 1997 года и базируется в Тирасполе – крупнейшем городе Приднестровья, имеющего статус автономного территориального образования в составе Молдовы (фактически Приднепровская Молдавская Республика, непризнанная мировым сообществом и поддерживаемая Россией, с 1990 года объявила о независимости от Молдовы, которая не признала это отделение, из-за чего между сторонами до сих пор существует конфликт). Базисом для создания «Шерифа» выступила команда «Тирас», которая по итогам сезона-1996/97 получила право сыграть в Дивизионе Б (третьей по силе лиге молдавского футбола), по причине чего «осам» (прозвище клуба, полученное на основе того, что это насекомое является официальным маскотом тираспольцев) удалось за следующий сезон пройти горнило Дивизиона А, и через год начать выступления в элите молдовского футбола.

Свой первый трофей «Шериф» выиграл в сезоне-1998/99, когда завоевал Кубок Молдовы, и получил возможность дебютировать в еврокубках. Через два года «осы» оформили первое чемпионство, а вместе с ним и еще один Кубок страны, завоевав своеобразный «дубль». После этого «Шериф» выиграл еще девять кряду чемпионских титулов в Молдове, став самым титулованным футбольным клубом молдавской лиги. К настоящему моменту на счету «Шерифа» 19 выигранных чемпионских титулов в Молдове, 10 Кубков и 7 Суперкубков страны.

Домашний матчи «Шериф» проводит на футбольной арене спортивного комплекса «Шериф», открытой летом 2002 года. Вместимость трибун главной арены составляет 12746 мест. Футбольный клуб «Шериф», равно как и одноименный спортивный комплекс, на котором домашние матчи проводит команда, принадлежат холдингу «Шериф», основателем и владельцем которого является Виктор Гушан. Этот человек является богатейшим и наиболее влиятельным в Приднестровье, но при этом ведет абсолютно непубличный образ жизни. О нем известно не так много, хотя в минувшем году программа «Схемы» провела собственное расследование, в ходе которого пришла к выводу, что Гушану принадлежит ряд элитных объектов даже в Украине – на территории Киевской и Одесской областей. Также журналисты проекта предполагают, что у Гушана имеется украинское гражданство.

Минувший сезон

Прошлый розыгрыш чемпионата Молдовы «Шериф» завершил безоговорочным лидером. Команда в 36 поединках набрала 99 очков, забила 116 мячей, а пропустила в свои ворота лишь 7. Тираспольцы лишь три раза сыграли вничью, и потерпели одно поражение, да и то с минимальным счетом 0:1 от финишировавшего в итоге вторым «Петрокуба».

Однако завершить сезон-2020/21 победой еще и в Кубке Молдовы «Шерифу» не удалось. Команда из Приднестровья добралась до финала турнира, где не смогла обыграть в основное и дополнительное время «Сфынтул Георге» - 0:0. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались именно «святые», представляющие село Суручены с населением порядка трех тысяч человек. К слову, завоевание Кубка Молдовы стало первым трофеем в истории «Сфынтул Георге», основанного в 2003 году.

Что касается еврокубков, то в минувшем сезоне «Шериф» стартовал с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором без особых проблем преодолел сопротивление «Фолы» из Люксембурга (2:0). Однако уже во втором раунде «осы» уступили азербайджанскому «Карабаху» (1:2), вылетев в Лигу Европы. Но и во втором по престижности клубном турнире континента «Шерифу» задержаться надолго не удалось. Тираспольцы уже в третьем раунде квалификации не смогли преодолеть барьер в лице ирландского «Дандолка» - 1:1 в основное и дополнительное время, и поражение в серии пенальти.

Нынешний сезон

Сезон-2021/22 «Шериф» начал неудачно: команда вновь проиграла трофей «Сфынтул Георге» - на этот раз речь о Суперкубке Молдовы. В основное время поединок закончился со счетом 2:2, причем «святые» сравняли счет уже в компенсированные минуты, а затем снова вырвали победу в серии пенальти.

Впрочем, на этом неудачи тираспольцев не закончились, так как они сенсационно проиграли стартовый матч сезона в чемпионате Молдовы новичку элитного дивизиона «Бельцам» (0:1), которые возглавляет украинский специалист Игорь Рахаев.

Что правда, в Лиге чемпионов на этот раз дела «Шерифа» пошли, как никогда гладко. В первом раунде квалификации «осы» обыграли албанскую «Теуту» (4:0, 1:0), во втором – армянский «Алашкерт» (1:0, 3:1), в третьем – неожиданно прошли сербскую «Црвену Звезду» (1:1, 1:0), и наконец в плей-офф раунде сенсационно оставили за бортом чемпиона Хорватии загребское «Динамо» (3:0, 0:0). Благодаря этому «Шериф» стал первой в истории командой, представляющей чемпионат Молдовы, которой удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Главный тренер

Главный тренер «Шерифа» как минимум на украинских просторах не нуждается в дополнительных представлениях. Им является 55-летний специалист Юрий Вернидуб, ранее сделавший себя имя в луганской «Заре». Этот коуч пришел в «Шериф» в декабре минувшего года после отставки из белорусского «Шахтера». С Вернидубом «осы» смогли без проблем довести до чемпионства сезон-2020/21 в чемпионате Молдовы, но, как уже упоминалось выше, проиграли в финале Кубка Молдовы, а также потерпели фиаско на старте нынешнего сезона в Суперкубке страны.

Именно из-за двух поражений от «Сфынтул Георге», которые оставили «Шериф» без Кубка и Суперкубка Молдовы, а также после поражения на старте чемпионата от «Бельцев», в прессе заговорили о возможном увольнении Вернидуба. Однако фантастическая игра команды в Лиге чемпионов, где в квалификации было одержано 6 побед при 2 ничьих, и завоевана историческая путевка в групповой турнир, сняли все вопросы относительно ближайшего будущего Вернидуба в Тирасполе.

Интересно, что за всю историю существования футбольного клуба «Шериф» ни один главный тренер команды не задерживался на своем посту более чем на два года. Единственным исключением является прекрасно известный украинским болельщикам белорусский специалист Леонид Кучук, который проработал с «осами» шесть лет подряд, выиграв за это время 12 национальных трофеев, среди которых 6 чемпионств.

Состав команды

«Шериф» - это необычайно многонациональная команда, которую даже можно называть лайт-версией сборной мира. Перед началом розыгрыша минувшего сезона в чемпионате Молдовы был отменен лимит на легионеров, и «Шериф» использует эту возможность на максимум. В составе команды есть множество представителей Африки (Гвинея, Мали, Малави, Гана, Кот-д’Ивуар, Нигер), Южной и Центральной Америки (Бразилия, Колумбия, Тринидад и Тобаго), а также Европы (Сербия, Греция, Люксембург, Словения, Северная Македония и другие).

В Молдове «Шериф» часто критикуют за то, что руководство клуба не уделяет должного внимания развитию местных футболистов, однако боссы предпочитают делать ставку на результаты, и нынешний выход в групповой раунд Лиги чемпионов доказывает, что их стратегия имеет смысл. Хотя в первой команде «Шерифа» по состоянию на текущий момент лишь семь игроков имеют молдавское гражданство, причем некоторые также имеют и другие (в основном российские) паспорта.

Есть мнение, что к нынешнему выходу в Лигу чемпионов «Шериф» привело изменение стратегии. Если раньше «осы» предпочитали брать молодых и неизвестных легионеров на небольшие зарплаты, и при первой же возможности выгодно перепродавать их другим клубам (наглядный пример – бывший «динамовец» Жерсон Родригеш, которого тираспольцы купили в Люксембурге за 40 тысяч евро, а через год продали в Японию впятеро дороже), то не так давно финансирование на команду было увеличено. Сейчас в команде есть игроки с весьма пристойными зарплатами (30-40 тысяч евро в месяц), что и неудивительно, ведь клуб получит очень хорошие деньги от УЕФА за проход в группу Лиги чемпионов.

Уже после того, как «Шериф» переиграл «Динамо» Загреб в первом матче плей-офф квалификации со счетом 3:0, команду из Тирасполя с прицелом на выступления в групповой стадии Лиги чемпионов пополнили представитель Северной Македонии Бобан Николов, перешедший из итальянского «Лечче», бразилец Бруно из греческого «Ариса» и узбек Джасурбек Яхшибоев, которого лично Вернидуб назвал не иначе, как «нападающим от Бога».

Кроме того, не так давно Юрий Вернидуб рассказал, что некоторые украинские футболисты отказывались ехать в «Шериф», считая слабым и неинтересным для выступлений чемпионат Молдовы. Однако после прохода в групповой этап Лиги чемпионов ситуация изменилась, и многие из тех, кем «Шериф» интересовался прежде, изменили свою позицию. Что правда, тут уже сам Вернидуб проявил принципиальность и не согласился на проведение трансферов не повершивших в его спортивный проект изначально соотечественников.

Прежние матчи против «Шахтера»

История противостояний «Шахтера» и «Шерифа» насчитывает лишь два поединка. Они состоялись в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2003/04. Тогда в Приднестровье команды разошлись ничьей 0:0, а в Донецке «горняки» добыли победу 2:0, и прошли дальше. Что правда, пройти финальный третий раунд квалификации «Шахтер» в 2003 году не сумел, проиграв московскому «Локомотиву» (1:0, 1:3), но это уже страницы из истории совсем иного противостояния.

ФОТО: ФК «Шериф»