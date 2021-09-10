Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинцы до выхода Шерифа в ЛЧ не хотели сюда ехать»

А теперь они тренеру не нужны

  • 10.09.2021 18:05
  • 2031 просмотр
  • 5 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинцы до выхода Шерифа в ЛЧ не хотели сюда ехать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, что думал пригласить в команду ряд украинских футболистов, но они не хотели ехать в Молдову.

А после того, как команда сенсационно вышла в группу Лиги чемпионов, тренер отказывается от подобных вариантов.

«Президент клуба мне постоянно говорит про украинцев. Были мысли, кого я хотел взять в Украине, но они не захотели сюда ехать. Считают, что здесь слабый чемпионат, хотя я говорил о том, чтобы они пришли и помогли именно в Лиге чемпионов. Были сомнения, что так все случится, но теперь уже пошло больше предложений, а я отказываюсь».

«Человек не захотел приходить и принять участие с самого начала, а я говорю: «Когда был стол пустой - сюда никого не заманить».

«А теперь мечта сбылась, мы достигли этого, и есть игроки из хороших чемпионатов, которые хотели приехать сюда и играть в Лиге чемпионов», - сказал Вернидуб.

«Шериф» в группе Лиги чемпионов сыграет с «Шахтером», «Интером» и «Реалом».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 10.09.2021 19:09
    0
    С украинцам понятно.
    А чего с старшие братья-румыны туда не едут???
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 10.09.2021 18:31
    +1
    Даже и Лига Чемпионов, кто ж поедет в молдавскую лигу. Даже ради того, чтобы статистами против Шахтера, Мадрида и Интера.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 10.09.2021 18:30
    0
    Primovocatus, 10.09.2021 18:18
    Сейчас в Шерифе сборная мира. Как и у многих солидных европейских клубов.
    Перебор тут. Сборная иностранцев без амбиций.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 10.09.2021 18:18
    0
    Сейчас в Шерифе сборная мира. Как и у многих солидных европейских клубов.
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 18:12
    +4
    не переживай, в следующем сезоне они вновь не захотят ехать к вам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности