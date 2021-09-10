Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинцы до выхода Шерифа в ЛЧ не хотели сюда ехать»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, что думал пригласить в команду ряд украинских футболистов, но они не хотели ехать в Молдову.

А после того, как команда сенсационно вышла в группу Лиги чемпионов, тренер отказывается от подобных вариантов.

«Президент клуба мне постоянно говорит про украинцев. Были мысли, кого я хотел взять в Украине, но они не захотели сюда ехать. Считают, что здесь слабый чемпионат, хотя я говорил о том, чтобы они пришли и помогли именно в Лиге чемпионов. Были сомнения, что так все случится, но теперь уже пошло больше предложений, а я отказываюсь».

«Человек не захотел приходить и принять участие с самого начала, а я говорю: «Когда был стол пустой - сюда никого не заманить».

«А теперь мечта сбылась, мы достигли этого, и есть игроки из хороших чемпионатов, которые хотели приехать сюда и играть в Лиге чемпионов», - сказал Вернидуб.

«Шериф» в группе Лиги чемпионов сыграет с «Шахтером», «Интером» и «Реалом».