Юрий БАКАЛОВ: «Динамо обошло Бенфику по острым моментам»

Эксперт высказался о матче Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 08:23
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Юрий БАКАЛОВ: «Динамо обошло Бенфику по острым моментам»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Известный украинский тренер Юрий Бакалов высказался о ничьей «Динамо» и «Бенфики» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Концовка матча получилась красивой, но зафиксированный у Гармаша офсайд все испортил. Это подарок «Бенфике»… Сложный поединок получился. Динамовцы очень много оборонялись внизу – ближе к своей штрафной. Как я понимаю, такой установка была от Мирчи Луческу.

В первом тайме киевляне имели проблемы с выходом в атаку, а во втором – «Бенфика» физически подсела. Заметно было, что «Динамо» специально отдало инициативу, мяч много ходил по половине поля бело-синих, но кроме двух ударов Романа Яремчука, гости ничего создать не смогли.

Никого выделить я не могу. Что касается состава, но немного неожиданным был выход в старте Буяльского. Замены Мирча Луческу провел удачно, ведь Караваев вышел на 76-й минуте и успел сделать две обостряющие передачи, Вербич был активен и мог забить, ну а Гармаш мог отличиться голевой передачей, но, увы, гол не засчитали.

Киевлянам пришлось очень много играть от обороны. Сложно постоянно отрабатывать в защите без права на ошибку… К тому же, выходы в контратаки у бело-синих не получались – очень уж много брака они допускали. С другой стороны, «Бенфика» хоть и владела инициативой и территорией, но по острым моментам «Динамо» сумело ее обойти», - сказал Бакалов. 

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Источник — Footboom

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