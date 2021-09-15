Вильярреал
2 : 2
Аталанта
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта сыграла вничью с Вильярреалом, Малиновский отыграл 71 минуту

Результативный матч в Испании

  • 15.09.2021 00:00
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  • 1 комментарий
Аталанта сыграла вничью с Вильярреалом, Малиновский отыграл 71 минуту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня «Аталанта» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграла в результативную ничью с «Вильярреалом» - 2:2. Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч. Украинский хавбек отыграл 71 минуту и был заменен на Марио Пашалича. Результативными действиями не отметился.

«Вильярреал» - «Аталанта» - 2:2
Голы: 0:1 – 6 Фройлер, 1:1 – 39 Тригерос, 2:1 – 74 Данджума, 2:2 – 83 Гозенс.

«Вильярреал» – Рулли, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Марио Гаспар, 87), Пино (Альберто Морено, 73), Капу (Коклен, 60), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 61), Жерар Морено, Диа (Данджума, 61).

«Аталанта» – Муссо, Толои, Паломино, Джимсити (Демирал, 61), де Рон (Копмейнерс, 70), Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Пашалич, 71), Пессина (Миранчук, 79), Гозенс, Сапата (Иличич, 70).

Предупреждения: де Рон (24), Капу (55), Жерар Морено (65), Пино (72), Коклен (76).

Удаление: Коклен (84).

Ранее в другом поединке группы F «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Янг Бойз» 1:2.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:07
    0
    Хороший матч выдал Руслан, особенно в отборе, зря его поменяли на Пашалича. И сразу после этого гол пропустили..
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