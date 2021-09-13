Во вторник, 14 августа, в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют испанский «Вильярреал» и итальянская «Аталанта». Стартовый свисток французского рефери Жереми Пиньяра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Коллектив Унаи Эмери вряд ли бы претендовал на место в главном турнире Старого Света, если бы не добился настолько ошеломляющего успеха в минувшем розыгрыше Лиги Европы УЕФА. Благодаря победе в данном турнире, «желтая субмарина» увеличила представительство Испании в Лиги чемпионов до внушительных пяти команд, а при жеребьевке ей в чем-то даже повезло оказаться в группе с командами, которые и сами любят играть в футбол, и соперникам дают поиграть. В том числе, это касается и английского «Манчестер Юнайтед», у которого «Вильярреал» и умыкнул из-под носа европейский трофей в конце прошлого сезона.



Однако, форма испанского коллектива на старте нового сезона вызывает достаточно много вопросов. Ни одной победы с момента успеха в игре против «Красных дьяволов» – команда Эмери не достигала успеха ни во время предсезонной подготовки, ни в матче за Суперкубок УЕФА против лондонского «Челси», ни в чемпионате на старте сезона. Даже товарищеский матч против португальской «Браги» во время международной паузы, и тот, обошелся без победы «Вильярреала» (2:3). А еще, руководство Ла Лиги подложило команде «свинью», не дав сыграть по графику матч против «Алавеса».

Аталанта

Подопечные Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь, свое место в Лиге чемпионов целиком и полностью заслужили, став «бронзовыми» призерами национального первенства в третьем сезоне кряду. Коллектив из Бергамо также может быть довольным тем фактом, что попал в достаточно удобную для него группу, где также присутствует швейцарский «Янг Бойз», пусть она и выглядит чуть более солидно, чем в прошлой еврокубковой кампании, когда «Богиня» играла против «Ливерпуля», «Аякса» и «Мидтьюлланда». Очевидной задачей для клуба видится выход в следующий раунд турнира, однако на практике к подобному результату еще необходимо будет прийти.

Перед стартовым матчем против соперника, с которым «оробичи» еще ни разу не пересекались в официальных поединках, итальянский коллектив имеет пусть и чуть лучшую, но все равно не самую уверенную статистику последних матчей на внутренней арене. По разу победив, сыграв вничью и уступив, «Аталанта» размещается в середине турнирной таблицы, и уже на пять очков отстает от непривычной группы лидеров в лице «Ромы», «Милана» и «Наполи». При этом, тревожит и результативность команды, которая годом ранее за милую душу штамповала голы в ворота соперников. В группе, где каждая из команд умеет играть в оборонительный футбол в необходимый момент, крайне важно иметь как можно более сильную уверенность в атаке собственной команды.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Рульи – Эступиньян, Альбиоль, Манди, Фойт – Капу, Тригерос – А. Морено, Гаспар – Диа, Ж. Морено.

«Аталанта»: Муссо – Джимсити, Паломино, Толой – Госенс, Фройлер, Пашалич, Мехле – Малиновский – Сапата, Иличич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что фаворита пары в предстоящей игре определить достаточно сложно, поэтому можно поверить в силу родных стен для испанского коллектива, однако и этот фактор может не сыграть в полную силу. Нашей ставкой будет позиция – победа «Вильярреала» в один гол или ничья с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

14 сентября, вторник