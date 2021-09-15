Во вторник, 14 сентября «Аталанта» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграла вничью 2:2 с «Вильярреалом». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|84'
|Франсис Коклен (Вильярреал) получает красную карточку.
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Ману Тригерос (Вильярреал).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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