Роналду не помог. Янг Бойз вырвал волевую победу над Манчестер Юнайтед

Сегодня «Янг Бойз» сотворил первую громкую сенсацию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Швейцарский клуб дома одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед».

Гости быстро вышли вперед благодаря голу Криштиану Роналду, однако потом для подопечных Оле Гуннара Сульшера все пошло наперекосяк. Сначала прямую красную карточку за грубый фол получил Аарон Ван Биссака.

Кульминация наступила на 95-й минуте. Чудовищную ошибку допустил Джесси Лингард, который своим неосторожным пасом назад организовал выход один на один с вратарем Джордану Сибачо. Американский форвард свой шанс не упустил.

«Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

«Янг Бойз»: Фон Балльмос, Гефти (Сулеймани, 83), Лаупер (Цезигер 90+2), Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сибачо, 46), Нгамалю, Эбишер, Элиа (Канга-Ака, 90+2).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред (Марсьяль 89), Бруну Фернандеш (Матич 72), ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду (Лингард 72).

Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра, Варан.

Удаление: Ван-Биссака.