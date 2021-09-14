Янг Бойз
2 : 1
Ман Юнайтед
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду не помог. Янг Бойз вырвал волевую победу над Манчестер Юнайтед

Сенсационный результат в Швейцарии

  • 14.09.2021 21:48
  • 1652 просмотра
  • 4 комментария
Роналду не помог. Янг Бойз вырвал волевую победу над Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Янг Бойз» сотворил первую громкую сенсацию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Швейцарский клуб дома одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед».

Гости быстро вышли вперед благодаря голу Криштиану Роналду, однако потом для подопечных Оле Гуннара Сульшера все пошло наперекосяк. Сначала прямую красную карточку за грубый фол получил Аарон Ван Биссака.

Кульминация наступила на 95-й минуте. Чудовищную ошибку допустил Джесси Лингард, который своим неосторожным пасом назад организовал выход один на один с вратарем Джордану Сибачо. Американский форвард свой шанс не упустил.

«Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1
Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

«Янг Бойз»: Фон Балльмос, Гефти (Сулеймани, 83), Лаупер (Цезигер 90+2), Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сибачо, 46), Нгамалю, Эбишер, Элиа (Канга-Ака, 90+2).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред (Марсьяль 89), Бруну Фернандеш (Матич 72), ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду (Лингард 72).

Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра, Варан.

Удаление: Ван-Биссака.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 14.09.2021 22:07
    0
    Думаю, Юнайтед свое возьмет. Группа проходная. Играли на синтетике полурезервом. Но ошибок было и впрямь много. С Ван-Биссака можно было и желтой обойтись. Посмотреть повтор. Грубо вышло, но все же не красная, как по мне.
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 14.09.2021 21:58
    -2
    програли, бо Крістінка забила всього 1 замість 3?
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 14.09.2021 21:57
    0
    Лінгард просто топ
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 14.09.2021 21:57 (изменен)
    0
    Как бы он помог, если его заменили на косолапого Лингарда, который и выдал пас под решающий гол??? Не помню, когда МЮ влетал на последних секундах 90+5. Ну и 60 мин. в меньшинстве.
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