Тренер Янг Бойз: «Победить МЮ в Лиге чемпионов – это уникально»

Главный тренер «Янг Бойз» Давид Вагнер прокомментировал победу 2:1 над «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов:
«Мы уже выиграли пару игр, но победить «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов – это уникально. Я очень рад за всех, кто видел это. Каждый человек здесь сыграл свою роль
Сложно сохранять концентрацию на протяжении 90 минут в матче против команды такого качества. Мы могли оказать больше давления на их ворота. Важно то, что мы забили дважды, а они – всего один раз.
Мы играли хорошо с момента, когда начали уступать в счете. Красная карточка сыграла нам на руку, но мы хорошо справились. Мы изменили тактику и стали играть с двумя нападающими. Это помогло нам и подтолкнуло нас».
Источник — УЕФА
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