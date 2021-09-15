Тренер Янг Бойз: «Победить МЮ в Лиге чемпионов – это уникально»

Главный тренер «Янг Бойз» Давид Вагнер прокомментировал победу 2:1 над «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов:

«Мы уже выиграли пару игр, но победить «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов – это уникально. Я очень рад за всех, кто видел это. Каждый человек здесь сыграл свою роль

Сложно сохранять концентрацию на протяжении 90 минут в матче против команды такого качества. Мы могли оказать больше давления на их ворота. Важно то, что мы забили дважды, а они – всего один раз.

Мы играли хорошо с момента, когда начали уступать в счете. Красная карточка сыграла нам на руку, но мы хорошо справились. Мы изменили тактику и стали играть с двумя нападающими. Это помогло нам и подтолкнуло нас».