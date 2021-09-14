Сегодня «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов на выезде потерпел сенсационное поражение 1:2 от «Янг Бойз». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Теосон-Жордан Сьебатшё (Янг Бойз).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Нгамалё (Янг Бойз).
|35'
|Эрон Уан-Биссака (Ман Юнайтед) получает красную карточку.
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.