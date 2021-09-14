ВИДЕО. Роналду забил за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов спустя 12 лет

Сегодня Криштиану Роналду проводит свой первый матч в Лиге чемпионов после возвращения в «Манчестер Юнайтед» - его команда играет на выезде я «Янг Бойз».
Уже на 13-й минуте Роналду открыл счет в матче, замкнув передачу Бруну Фернандеша:
Ранее в своем первом матче после возвращения в АПЛ Роналду сделал дубль в ворота «Ньюкасла» (победа 4:1).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.