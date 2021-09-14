ВИДЕО. Роналду забил за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов спустя 12 лет

Португалец открыл счет в матче с «Янг Бойз»

  • 14.09.2021 20:20
  • 2972 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Роналду забил за Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов спустя 12 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Криштиану Роналду проводит свой первый матч в Лиге чемпионов после возвращения в «Манчестер Юнайтед» - его команда играет на выезде я «Янг Бойз».

Уже на 13-й минуте Роналду открыл счет в матче, замкнув передачу Бруну Фернандеша:

Ранее в своем первом матче после возвращения в АПЛ Роналду сделал дубль в ворота «Ньюкасла» (победа 4:1).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    maxno, 14.09.2021 20:31
    -1
    Ну забил забил что в этом . В другом матче уже 2 забили . Ракитич тоже забил.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 14.09.2021 20:22
    0
    Жива легенда! Король!
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